SPOR GÜNDEMİ

Ünlü basketbolcuyu yıkan ölüm... Koronavirüs bir can daha aldı Ünlü basketbolcuyu yıkan ölüm... Koronavirüs bir can daha aldı Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns'ın #coronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Futbolda 'şifresiz yayın' dönemi Futbolda 'şifresiz yayın' dönemi Koronavirüs Avrupa'da futbolu durdursa da Belarus yoluna devam ediyor. Futbol federasyonu lig maçlarını Youtube üzerinden şifresiz yayınlama kararı alıp dünyaya açtı. Bu kararın emsal teşkil edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi! Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi! Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

‘Galatasaray beni izliyor‘ ‘Galatasaray beni izliyor‘ TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük'ün yaz aylarında NEC Nicmegen'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini izlediğini söyledi.

Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.