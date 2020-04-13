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aksam.com.tr
  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 22:46
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  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 23:15

Ünlü basketbolcuyu yıkan ölüm... Koronavirüs bir can daha aldı

Ünlü basketbolcuyu yıkan ölüm... Koronavirüs bir can daha aldı

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NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir aydan fazla süredir tedavi gören Jacqueline Towns'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür." ifadelerine yer verildi.

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Ünlü basketbolcuyu yıkan ölüm... Koronavirüs bir can daha aldı
Ünlü basketbolcuyu yıkan ölüm... Koronavirüs bir can daha aldı

Ünlü basketbolcuyu yıkan ölüm... Koronavirüs bir can daha aldı

Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns'ın #coronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

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