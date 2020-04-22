United Harry Kane'i alamazsa hedefi Ben Yedder

Harry Kane'i kadrosuna katmak adına çalışmalarını yürüten Manchester United, bu çabalarından sonuç alamazsa Monaco'nun formda golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katabilir.

Fransız ekibi Monaco'nun sezon başında Sevilla'dan 40 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Wissam Ben Yedder; Ligue 1'e 26 maçta 18 gol, 7 asistlik performansıyla damga vurdu.

29 yaşındaki oyuncu, başarılı performansı sonrası forvet arayışlarını sürdüren Manchester United'ın transfer listesine girmeyi başardı.

Le10 Sport'a göre Manchester United, Harry Kane'i kadrosuna katamaz ve Odion Ighalo ile de yola devam edemez ise Ben Yedder'i kadrosuna katmak adına girişimlere başlayacak.

Monaco, geçtiğimiz sezon ödediği 40 milyon Euro'luk bonservisten zarar etmek istemezken talep edilecek tutarın Manchester United için uygun olduğu belirtiliyor.

(Fanatik)