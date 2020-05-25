UNAM Pumas Başkanı Jesus Ramirez: Alan Mozo için Galatasaray'dan teklif gelmedi

Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro yaratmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verdi. Aslan'ın Brezilyalı sağ beki Mariano'nun sezonun sonunda ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım transferde rotayı Meksika'ya çevirdi.
Galatasaray'da Mariano'nun yerine transfer edilebileceği konuşulan Meksika Ligi takımlarından UNAM Pumas'ın 23 yaşındaki sağ beki Alan Mozo için kulübün başkanı Jesus Ramirez'den transfer açıklaması geldi.
"Resmi teklif gelmesi gerekiyor"
“Henüz herhangi bir takımdan üst düzey yetkili ile görüşme olmadı ancak bu kulübün yıllardır felsefesi oyuncuları geliştirip, Avrupa'ya göndermektir. Mozo'nun da Galatasaray tarafından beğenilmesi bizim için önemli bir gelişme ancak resmi teklif gelmesi gerekiyor.
Onu gönderdiğimiz zaman onun yerine takımda bir oyuncu geçecektir, olmazsa da transfer yaparız. Şu anda durumu sportif direktör ve hocamız ile konuştum ancak ciddi bir teklif geldiğinde düşüneceğiz. Şu anda hala spekülasyon.
Tüm seçenekleri değerlendireceğiz. Şu anda corona virüsü, ekonomik olarak bizi etkiledi ve önümüzdeki dönemde de sorun yaratacak gibi gözüküyor. Kulübün en iyi şekilde ilerlemesi için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere yol haritası çizmiş durumdayız.
Salgın sebebiyle verilen ara öncesinde ligde 17 maçta sahaya çıkan Alan Mozo, Meksika kariyerinde 83 maçta 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 1.75 boyuncaki Meksikalı oyuncu, hızı ve enerjisiyle öne çıkan bir oyun sergiliyor.”
(Skorer)
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Mert Hakan Yandaş, beIN Sports'a verdiği röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
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Son günlerde adı Galatasaray'la anılan sağ bek Alan Mozo'nun kulübü UNAM Pumas'ın başkanı Jesus Ramirez'den çarpıcı açıklamalar geldi. Ramirez, “Mozo'nun Galatasaray tarafından beğenilmesi bizim için önemli bir gelişme ancak resmi teklif gelmesi gerekiyor” dedi.
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