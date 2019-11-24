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  3. Ünal Karaman'ın son harikası Yusuf Sarı oldu

Ünal Karaman'ın son harikası Yusuf Sarı oldu

Ünal Karaman'ın son harikası Yusuf Sarı oldu

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın güvendiği isimlerden biri olan Yusuf Sarı, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor, Ankaragücü maçında gol perdesini 6'da Sörloth ile açtı. Ev sahibi, Faty'nin atılmasıyla 10 kişi kalınca rahatlayan Fırtına, 48'de Yusuf Sarı, 56'da ise Nwakaeme ile farkı açıp 3 puanı kaptı

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığında şans bulan Yusuf Sarı, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

Ligde 389 dakika oynayan 21 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 2 asistle formasının hakkını verdiğini gösterdi.


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