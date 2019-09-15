Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7153
  • 6,3411
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ünal Karaman'dan Sturridge itirafı

Ünal Karaman'dan Sturridge itirafı

Ünal Karaman'dan Sturridge itirafı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2-2'lik Gençlerbirliği beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

İstediklerini yapamadıklarını belirten Karaman, ''Bizim tecrübemizdeki takımların oyunu daha iyi tutması gerekiyordu. Mezkezdeki oyuncuların yaşını, yorgunluğunu da dikkate almamız lazım. Galip olduğumuz süreçte daha sakin topu tutmamız gerekiyordu. Bazen olmuyor. Bazen istediğiniz gibi olmuyor. Futbol bu, kabullenmek lazım.'' diyerek sözlerine başladı.

''IVANILDO DA BİR SIKINTI VAR''

Karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ivanildo Fernandes hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, ''Şu an Ivanildo Fernandes için bir şey söyleyemem. Biraz sıkıntısı var. Doktorları beklememiz gerekiyor. Sıkıntı var gibi ama.'' dedi.

''STURRIDGE İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL''

Getafe ile oynayacakları maç hakkında da görüşlerini belirten Ünal Karaman, ''Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sakatlıklar sonrası kısıtlı bir kadromuz var. Bugün de Sturridge ilk kez oynadı. Antrenman olarak henüz istenilen seviyede değil. Şartlar ne olursa olsun ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

''BU TEMPO, KALDIRABİLECEĞİ BİR TEMPO DEĞİL''

Ünal Karaman, son olarak Daniel Sturridge'in hazır olmadığıuı söyledi ve ''Mikel daha erken geldi. Çalışmaya devam ediyor, daha iyi olacaktır. Sturridge de çalışıyor ama bu tempo, şu anda onun kaldırabileceği bir tempo değil. Öyle gözüküyor. Ama çalışıyoruz.'' diye konuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rojda Demirer, Fenerbahçeli oyuncuyla aşk yaşıyor
Ziynet Sali gitaristi Erkan Erzurumlu ile evlendi
Yasmin Erbil müjdeyi verdi: Babam eski günlerine döndü
Doğacak bebekleri için 150 bin TL'yi gözden çıkardılar
Murat Boz pişmanlığını açıkladı: Buluşmak için sözleştiler
<p>Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

Avcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga: 3 Yaralı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Korkutan görüntü! Dünden bu yana artış gösteriyor

Yer: Gaziantep... Havadan böyle görüntülendi