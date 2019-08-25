Ünal Karaman'dan oyuncularına rehavet uyarısı

Rakiplerine 19 maçtır mağlup olmayan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman Yeni Malatya maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Avrupa'da fırtınalar estiren Trabzonspor, ligin ikinci haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig'de 13; hazırlık dönemi ve Avrupa Ligi ön elemeleriyle birlikte genelde son 19 maçtır rakiplerine mağlup olmayan bordo-mavili takım Yeni Malatyaspor karşısında hem seriyi 20'ye çıkarmak hem de taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor.

Lige Başakşehir karşısında aldığı 3-0'lık flaş galibiyetle başlayan Yeni Malatyaspor'un güçlü bir takım olduğunu hatırlatan teknik direktör Ünal Karaman oyuncularına uyarılarda bulundu.

Bahanemiz yok

Kendileri gibi Yeni Malatyaspor'un da Avrupa Ligi ön elemeleri sebebiyle sezonu erken açtığını hatırlatan Karaman "Karşımızda diğerlerine oranla daha hazır ve güçlü bir takım olacak. Avrupa'da güzel sonuçlar aldık. Yoğun geçen tempoya rağmen hepinizin gayretinden ve çalışmalarından memnunum. İyi bir takım olma yolunda önemli adımlar attık. Bu duruşunuzu bozmayın" ifadelerini kullandı.

Taraftarların geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takıma büyük destek verdiğini hatırlatan Karaman "Onlara galibiyet hediye edelim" dedi.

(Türkiye)