Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 284.499
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ünal Karaman'dan Mikel'e uyarı: İnanılmaz hatalar yaptın, kendini toparla

Ünal Karaman'dan Mikel'e uyarı: İnanılmaz hatalar yaptın, kendini toparla

Ünal Karaman'dan Mikel'e uyarı: İnanılmaz hatalar yaptın, kendini toparla

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe maçına Obi Mikel'i hazırlamak ve sakat Abdülkadir Ömür'ü yetiştirmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1'in rövanşında sahasında AEK'ya 2-0 yenilip adeta ipten dönerek gruplara adını yazdıran Trabzonspor'da rota deplasmanda oynanacak zorlu Fenerbahçe mücadelesine döndü. 

Teknik Direktör Ünal Karaman, AEK maçından dersler çıkartarak Fener karşısına çıkacaklarını belirtirken, iki problemi ortadan kaldırmak istiyor.

Sıkıntılı bir dönem geçiren Obi Mikel ile görüşen Karaman, "AEK maçında inanılmaz hata yaptın, penaltıya sebebiyet verdin. Kendini toparla' uyarısı yaptı. 

Ayrıca sol dizine darbe alan Abdülkadir Ömür de dünü dinlenerek geçirdi. Genç yıldız, Fener maçına yetiştirilecek.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seren Serengil'den Yaşar İpek açıklaması!
Berkay Şahin'in yeni oyuncağı!
Burcu bu kez kararlı... Sinan'ı sildi!
İnternetten tanışmışlardı... Ünlü oyuncu boşandı
Can Yaman itirafı! 'Saatlerce oturup...'
<p>Olay; geçtiğimiz gün Bilecik´in Gölpazarı ilçesinde meydana gelmişti. Arı sokmalarına karşı alerj

Arı Sokması Sonucu Ölen Yaşlı Adamın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları