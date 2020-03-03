Ünal Karaman yeni takımı ile ilk idmanına çıktı

Teknik direktör Ünal Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolculara yönelik konuşma yaptı.
Karaman yönetimindeki ilk antrenmanı yaklaşık 100 taraftar izledi. Futbolcular, 1 saat 15 dakika süren antrenmanı koşunun ardından yaptıkları pas çalışması ile tamamladı.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Aminu Umar ve mide rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a giden Muhammed Abarhoun katılmadı.
Yeşil-mavililer, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi gerçekleştirildi ve A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı sonrası ilk kez konuştu. Trabzonspor deplasmanında son maçına çıkan Ersun Yanal, karşılaşma öncesi konuştu.
Ersun Yanal ile olan sözleşmesini fesheden ve yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'ye, eski hocası İsmail Kartal'dan mesaj var... Kartal, sarı lacivertli takımı sezon sonuna kadar çalıştırabileceğini yönetime iletti.
Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, tecrübeli antrenör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.
Galatasaray hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor maçının saatinin 16.00'a çekilmesi yönünde haftalar önce itirazda bulunduğu ancak bu talebin reddedildiği ortaya çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından kendisini bu takıma yakıştıran bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti.