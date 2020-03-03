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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 19:13
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  • 03 Mart 2020 Salı 19:16

Ünal Karaman yeni takımı ile ilk idmanına çıktı

Ünal Karaman yeni takımı ile ilk idmanına çıktı

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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolculara yönelik konuşma yaptı.

Karaman yönetimindeki ilk antrenmanı yaklaşık 100 taraftar izledi. Futbolcular, 1 saat 15 dakika süren antrenmanı koşunun ardından yaptıkları pas çalışması ile tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Aminu Umar ve mide rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a giden Muhammed Abarhoun katılmadı.

Yeşil-mavililer, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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