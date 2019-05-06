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Ünal Karaman: Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

Ünal Karaman: Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ni garantiledikleri karşılaşmanın ardından açıklamalada bulundu.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu vurgulayan Karaman, "Oyuncularımın performansından sezon başından beri memnunum. Bazı maçlar için ağır eleştiriler getiriyoruz ki, bunlar futbolun içindeki hazırlık içinde olmazsa olmazlar. Ligin önemli bölümde insanlar bizim neler çektiğimizin farkında değil. Böyle orta saha ile oynayan takım olduğunu sanmıyorum. Sosa, Yusuf ve Abdülkadir, arkalarında 2 savunmacı. Zaman zaman pozisyon hatası yapıyorlar, onları da keyifle izliyorum." dedi.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

UEFA'da ülkemizi çok iyi temsil edeceklerinin garantisinin geçmişte saklı olduğunu söyleyen teknik adam, "Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, kimsenin şüphesi olmasın. Bu camia, bu tecrübelere alışık bir camia. 3 tane final maçı oynayacağız. O maçlardaki sonuçlar, bizi doğrudan UEFA gruplarına götürme şansı yakalatabilir" ifadelerini kullandı.

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