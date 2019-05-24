Ünal Karaman: Trabzonspor'un tarihinde böyle bir sezon yoktur

Zorluklarla uğraştıkları bir sezonu tamamladıklarını kaydeden Karaman, "Bu çok özel bir sezon. Birazcık vicdanı olan, birazcık futboldan anlayan, bu sene Trabzonspor'un yaşadıklarını yukarıdan aşağıya sıraladığında, herhalde kuruluştan bu yana böyle bir sezon geçirmemişizdir. Sezon boyunca gelen, kulübümüzü ve bizi zorlayan hamleler oldu. Birçok engel önümüze çıktı. Bu engeli geçmemizin tek yolu futbol oynamaktı. Kontenjan oyuncuları da, yerli oyuncular da sesini yükseltmedi, biz sadece futbol oynamak istedik" ifadelerini kullandı.

"BU DURUŞ CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Heyecan yaratan bir takım oluşturduklarını belirten teknik adam, "Sadece kendini geliştirmek değil, Türkiye'ye bir futbol felsefesi de göstermeye çaba gösterdik. Görevimizi yaptığımızı düşünüyorum, bizim için iyi bir sezondu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu galibiyet, bu sezon, bu mücadele, bu duruş, camiamıza hayırlı olsun. Hiçbir maça rahat çıkmadık, her maça istim üstünde çıktık. Ben de tribünde olup, bu sezonu takip etmeyi isterdim. O heyecanı yaşatan bir sezondu. Heyecanlı, zevkli, güzel mesajlar veren bir Trabzonspor olduğunu düşünüyorum" dedi.