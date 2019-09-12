Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7506
  • 6,3465
  • 277.743
  • 101986
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ünal Karaman, tam olarak hazır olmayan Daniel Sturridge konusunda acele etmiyor

Ünal Karaman, tam olarak hazır olmayan Daniel Sturridge konusunda acele etmiyor

Ünal Karaman, tam olarak hazır olmayan Daniel Sturridge konusunda acele etmiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, tam olarak hazır olmayan Daniel Sturridge konusunda acele etmeme kararı aldı.

Trabzonspor'da herkes Daniel Sturridge'in bir an önce takıma katılmasını bekliyor.

Ancak Ünal Karaman, İngiliz oyuncunun zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bunu da oyuncuyla paylaşarak, "Acele edip, sıkıntı yaşamak yerine hazır olduğunda seni oynatmak istiyorum" dedi.

Sturridge'in ise diğer isimli yabancıların aksine "Ben yıldızım. Hemen forma verin" havasında olmaması ve yüzünün gülmesi keyiflendiriyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serdar Ortaç'ın Chloe pişmanlığı
'Müjgan' şarkısı nasıl ortaya çıktı?
Ece Erken'in pizzaya tükürme davasında karar
Çağla Şıkel'in hapsi istenmişti... Karar belli oldu
Tuba Ünsal iddialara yanıt verdi! Gözyaşları içinde anlattı
<p>Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen, Trabzon´un Çaykara ilçesini Bayburt´a b

Dünyanın En Tehlikeli Yolu´nda Nefes Kesen Gösteri

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında

2019 Frankfurt Otomobil Fuarı başladı