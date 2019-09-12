Ünal Karaman, tam olarak hazır olmayan Daniel Sturridge konusunda acele etmiyor

Trabzonspor'da herkes Daniel Sturridge'in bir an önce takıma katılmasını bekliyor.

Ancak Ünal Karaman, İngiliz oyuncunun zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bunu da oyuncuyla paylaşarak, "Acele edip, sıkıntı yaşamak yerine hazır olduğunda seni oynatmak istiyorum" dedi.

Sturridge'in ise diğer isimli yabancıların aksine "Ben yıldızım. Hemen forma verin" havasında olmaması ve yüzünün gülmesi keyiflendiriyor.