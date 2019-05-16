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Ünal Karaman, Şenol Güneş'in izinde

Ünal Karaman, Şenol Güneş'in izinde

Ünal Karaman, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı yenmesi halinde Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra "üç büyükler" karşısında bordo-mavili takımda galibiyet yaşayan teknik adam olma başarısı gösterecek.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısından galibiyetle ayrılması halinde bordo-mavili takımda Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını teknik direktör Ünal Karaman ile göstermiş olacak.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.

Trabzonspor, bu sezon ise sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 7 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı elde etti.

Teknik direktör Ünal Karaman, ilk maçta 2-2 berabere kalıp bu fırsatı gerçekleştiremediği Beşiktaş karşısından bu kez galibiyetle ayrılması halinde Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik adam içerisinde bu başarıyı gerçekleştiren tek isim olacak.

- Rakip olacaklar

Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yaptı.

Hafta sonunda oynanacak karşılaşmada Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak, Ünal Karaman ise Trabzonspor'un teknik adamı olarak sahada yer alacak.

- 9 teknik adam

Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş'in ardından 7'si yerli, 2'si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi.

(AA)

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