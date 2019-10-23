Ünal Karaman mücadelenin önemine dikkat çekti

Ünal Karaman, bordo-mavili takımın sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Gruptaki sonuçlara bakıldığında Krasnodar'ın kolay bir rakip gibi görülebileceğini belirten Karaman, aslında son derece kaliteli bir takıma karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

Karaman, Krasnodar'ın, grupta aldıkları sonuçları talihsizlik olarak niteleyerek, "Onların da kısmen bizim yaşadığımız sorunları yaşadıklarını biliyoruz ama her şeye rağmen iki tane oyun kriteri birbiriyle örtüşen, futbol oynamaya çalışan ve saha içerisinde futbolun doğrularıyla kalmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla iki takım açısından da zor bir maç olacak. Umarım sadece futbolun konuşulacağı sakatlık riskinin yaşanmayacağı ve herkesin keyif alacağı bir müsabaka olur." diye konuştu.

Yaşanan sakatlıkların ardından takımdaki son durumu değerlendiren Karaman, şöyle devam etti:

"İşin teknik boyutuna baktığınızda antrenman planlamasını yaparken dahi elinizde var olan oyuncu grubuyla ilgili çalışma planlarken, oynadığınız rakipler güç ve kalite olarak değerlendirildiğinde ve oyun planınızı rakibin gücüne göre planladığınız dönem içerisinde tabii ki bu düşüncede zaman zaman sapmalar oluyor. Bunun üzerine sizin için kilit pozisyonda olabilecek oyuncuların sakatlığı söz konusu olabiliyor. Biz geçen seneki oynadığımız oyun içerisinde topla ilişkileri iyi olan, etkili driplingler yapabilen ve sonlandırabilen, hem bizim hem de Türk spor kamuoyunun zevkle izlediği 4 oyuncumuzu kaybettik. İkisini gönderdik, diğerleri de sakatlık sorunuyla baş başa kaldı. Bizim tarafımızdan mutlu olunacak ve sevinilecek bir durum var ki şartlar ne olursa olsun elimizdeki oyuncu grubu düşüncemizi saha içerisinde yapmaya gayret gösteriyor."

Karaman, Obi Mikel'in son durumu hakkında bilgi vererek, futbolcunun yarınki maçta oynayıp oynamayacağının maç saatinde netleşeceğini bildirdi.

Her futbolcunun profesyonel olmasına karşın kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Karaman, "Onları profesyonel olarak güçlü tutmaya çalışırken, aynı zamanda bize emanet edilen canlara daha sağlıklı ve huzurlu günlere taşımak konusunda sorumluluklarımızın olduğunu bilmenizi isterim. Obi bir kas sorunu yaşadı. Belki geçen hafta içerisinde şartları zorlasak kullanabilirdik. Ama kafamızda en ufak bir soru işaret oluştuğunda biz uzun bir lig maratonunu dikkate alarak koruma amaçlı bekletebiliyoruz. Yarınki durumu da yarın değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Karşılaşmanın üst tur için iki takımın da kaderini belirleyeceğine dikkati çeken Karaman, "İki takımın kaderini de yarınki müsabaka belirleyecek. İki takım açısından da baktığınızda kaybedenin grupta şansı kalmayacak denilebilir. Dolayısıyla bizler açısından önemli olduğu kadar rakibimiz açısında da son derece önemli bir müsabaka ve biz bunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPA LİGİ'NDE BAŞARILI SONUÇLAR ALMAMIZ GEREKİYOR"

Karaman, A Milli Takım'ın başarılı sonuçlar almasına rağmen takım bazında Avrupa'da istenilen sonuçların alınamadığına dair soruya şu yanıtı verdi:

"Ben her zaman 'biz' olarak bakarım. Bu mantığa UEFA da kulüpler bazında 'biz' olarak bakıyor. Elde ettiğin başarılar ülke puanına yansıyor. Bunu şu şekilde değerlendirebiliriz, Getafe son 5 Avrupa Ligi'ne katılmadığı anda dahi ülke puanında çok yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar almamız gerekiyor ki ülke puanına katkı yapsın. Şu anda çok kritik eşikte seyrediyoruz. Tabii ki biz kendi payımıza o mücadeleyi vereceğiz ama diğer takımların da aynı bilinç içerisinde olması gerekiyor. Sonuçta birimiz düşersek hepimiz düşeceğiz. Biz bunun farkındayız."

Rus bir gazetecinin, A Milli Takım'ın çok iyi oynamasına rağmen kulüplerin başarılı sonuçlar alamadığı yönündeki sorusu üzerine Karaman, "Asıl olan bizde milli takımdır. Tabii ki kulüpler kendi içerisinde birçok zorluklar yaşıyorlar. Krasnodar'ın da ciddi bütçeleri olmasına rağmen forvet ve orta sahadaki futbolcularının sakat olduğu dikkate alınacak olursa kulüpler zaman zaman bu tür zorlukları yaşayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Daniel Sturridge'nin durumu hakkında da bilgi veren Karaman, şunları kaydetti:

"Her yönüyle hazır sağlıklı bünyelerde oyuncuyu bir noktaya getirebilmek için yapmış olduğunuz programlarda sezon başı önceden gerekli yüklemeleri yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra işler iyi gitmedi mi 'birkaç haftaya daha ihtiyacımız var' diyorsunuz. Dolayısıyla sağlam oyuncularınızı bu kadar süre içerisinde tolere etmeye çalıştığınızda kısmi, özel antrenmanlarla bir noktaya getirmeye çalışıyorsunuz. Takdir edersiniz ki bugünden yarına arzu ettiğiniz seviyeye getiremezsiniz ama şunu biliyoruz ki çok özel bir oyuncu, arkadaşlarıyla uyumu her geçen gün daha iyi seviyelere geliyor ve beklentilerin farkında. Umuyor, bekliyor ve diliyoruz ki herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadan, yavaş yavaş üzerine koyarak zaman zaman tempo ve gereklilik anlamında bazen baştan, bazen sonradan kullanacağız. Birinci hedefimiz sakatlığın üst seviyeye gelip bize daha çok handikapa uğratmasının önüne geçmek."

"MAÇI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Bordo-mavili futbolcu Anthony Nwakaeme ise ilk defa UEFA maçı öncesinde basın toplantısına katıldığını ve bunun için mutlu olduğunu söyledi.

Takım için her maçın önemli olduğunu, Krasnodar maçına da bu amaçla hazırlandıklarına değinen Nwakaeme, "Bugün de maç öncesinde son antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Umarım hepimiz için güzel bir maç olacak. Ben de hocamız gibi çok fazla konuşmayı seven ve konuşabilen biri değilim, saha içerisinde işimi yapmaya çalışan birisiyim ve yarınki maçı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Nijeryalı futbolcu, daha önce herhangi bir Rus takımına karşı oynamadığına işaret ederek, "Benim için oynasam da oynamasam da maça ilk 11'de başlasam da başlamasam da çok önemli bir durum değil. Ben takımıma hem saha içi hem de saha dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Yarın da bunu yapacağım." ifadesini kullandı.

Nwakaeme, Hugo ve Ekuban ile geçen sezon iyi bir performans yakaladığı yönündeki soruya, "Geçen sene takıma önemli katkılar yaptılar. Ekuban çok iyi bir sezon başı geçirmişti ama iyi bir dönemde sakatlandı. Hocam bana saha içerisinde oynama görevi verirse kimle oynamamı isterse elimden geleni yapacağım. Takım oyuncusu olmaya çalışıyorum. Takım oyuncusu olursanız yanınızda kimle oynarsanız istenileni yapmanız gerekir. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.