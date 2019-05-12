Ünal Karaman: Herkes bize sempati duyuyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kalan üç haftayı da en iyi şekilde atlatıp, emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyledi.

52 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon aslanın ağzından değil midesinden ekmeği çıkardıklarını belirterek, "Hiçbir zaman mazeretin arkasına sığınmadık, sığınmayacağız. Felsefemiz hep iyi oyun oldu. Şimdi son aşamaya gelmişken bu emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi. Bu sezon takım olarak önemli işler başardıklarını vurgulayan Karaman şöyle devam etti: "Üstümüzde yer alan takımların çoğu geniş kadroya sahip ve bir iki sakat veya cezalı onlar için ciddi bir sorun oluşturmadı. Ama biz başardıklarımızla Türkiye'nin beğenisini kazandık. Gençlerle yaptıklarımız nedeniyle herkes bize sempati duyuyor, maçımızı izlemek istiyor. Bu çok güzel bir duygu. Bazı maçlarda futbol şansımız yanımızda olsa daha üst sıralarda bulunabilirdik."

İKİ İSİMDEN 8 GOL

Fırtına bu sezon deplasmanda 20 gol atarken, 8'i Rodallega ve Nwakaeme ikilisinden geldi. İki yıldız 4'er kez fileleri havalandırdı. Onları 2'şer golle Novak ve Abdulkadir Parmak takip etti. Ekuban, Abdulkadir Ömür, Sosa, Yusuf ve Amiri ise dış sahada birer gol attı.

DIŞARIDA 21 PUAN

Bordo-mavililer, dış sahada bu sezon oynadığı 15 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü. Dış sahada 21 puan toplayan bordo- mavililer deplasman puan sıralamasında ise 5. sırada yer aldı.

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