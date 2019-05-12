Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ünal Karaman: Her şeye rağmen mücadeleden memnunum

Ünal Karaman: Her şeye rağmen mücadeleden memnunum

Ünal Karaman: Her şeye rağmen mücadeleden memnunum

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ramazan ayında takımına destek vermek için stada gelen hem Trabzonspor hem de Konyaspor taraftarlarına teşekkür etti.

Bugün oynadıkları Konyaspor karşılaşmasının her iki takım açısından da memnun olunmayacak bir skorla bittiğini anlatan Karaman, "Son iki haftaya en azından 3'üncülük şansını biraz daha yükseklerde tutalım diye kazanmak istiyorduk. Oyuncularım da gayret gösterdiler. Samimi mücadele ettiler." diye konuştu.

Karaman, futbolcuların inancıyla bugünlere geldiklerini belirterek, "Dolayısıyla ben onları hatalarıyla da seviyorum. Bugüne kadar basit hatalar yaptık ve basit goller yedik. Ama maalesef bu futbolun içerisinde var.  Evet. Üzüldük. Belki 1-0'dan sonra 2-0'ı bulabileceğimiz pozisyonlar oldu. Belki ilk yarı maçı koparabileceğimiz pozisyonlar vardı. Buna karşılık rakibimizin de bulduğu pozisyonlar var. Ancak her şeye rağmen gösterilen mücadeleden memnunum. Kazansaydık daha çok memnun olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efsane futbolcu Türkiye'ye geldi
Doğulu'nun talimatı Arnavutköy'ü birbirine kattı
Sensiz cennet bile sürgün Aslı!
Alkışlanacak uzlaşma
Özerk, Akkaya'ya yaklaşamayacak
SURİYE sınırında görevli Mehmetçik, ´Annem´ koreografisi oluşturup, hep birlikte Komando Marşı okuya

Mehmetçik´ten rekor kıran ´Annem´ koreografisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor