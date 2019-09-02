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Ünal Karaman: Geride bırakmak lazım

Ünal Karaman: Geride bırakmak lazım

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

"DAR BİR KADROYLA OYNUYORUZ"

Öncelikle şunu belirteyim, yayından önce hiçbir mazeretimiz yok demiştik. Şu an maç sonrası daha rahat konuşabiliriz. Dar bir oyuncu grubuyla oynuyoruz. Oyuncularım bu yüzden özel bir alkışı hakediyor. Milli takım arası bize ilaç gibi gelecek.

"ARZU ETTİĞİMİZ SEVİYELERE GELMELERİNİ İSTİYORUZ"

Özellikle çoğunlukta kullandığım oyuncuları, geçen seneden beri takımın yükünü çeken isimler. Onların katılımlarına ihtiyacımız var. Arzu ettiğimiz seviyede aramıza katılırlar.

Ünal Karaman basın toplantısında, "Fenerbahçe ile geçmişte bir şeyler yaşanmış olabilir ama bunlar geride kaldı. Geride bırakmak lazım." dedi.

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