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  3. Ünal Karaman: Eksiklerimizi mazeret olarak görmedik yine görmeyeceğiz

Ünal Karaman: Eksiklerimizi mazeret olarak görmedik yine görmeyeceğiz

Ünal Karaman: Eksiklerimizi mazeret olarak görmedik yine görmeyeceğiz

Sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 3 puanı alarak Avrupa biletini cebine koymak istiyor.

Sezona büyük sıkıntılarla başlamasına rağmen elde ettiği sonuçlarla Avrupa kupalarına katılma hedefine çok yakın olan Trabzonspor, bugün sahasında oynayacağı Kayserispor maçını kazanması durumunda işini garanti altına alacak. Bordo-mavili takımda, kritik mücadelede sakatlıkları bulunan Pereira ve Onazi'nin yanı sıra kart cezalısı olan Abdulkadir Parmak da forma giyemeyecek.

Kadroda mini bir revizyona gidecek olan teknik direktör Ünal Karaman, "Biz yukarıya doğru tırmanmak isteyen bir takımız. Eksiklerimizi bugüne kadar hiç mazeret olarak görmedik, bu maçta da görmeyeceğiz" dedi. .

43 Trabzonspor ile Kayserispor, ligde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda bordomavililerin galibiyetlerde 26-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

TOURE OYNAMAK İSTİYOR

Trabzonspor'da son haftalarda yedek kulübesinden çıkamayan Zargo Toure, kalan haftalarda teknik direktör Ünal Karaman'dan forma bekliyor. Ancak tecrübeli çalıştırıcının savunmada Hüseyin- Hosseini ikilisini bozmayı düşünmediği öğrenildi.

(Sabah)

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