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Ünal Karaman dönemi kapandı

Ünal Karaman dönemi kapandı

Kayseri galibiyeti sonrası istifa sinyali veren Teknik Direktör Ünal Karaman’la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim, onunla artık devam etmeme kararı aldı.

AKŞAM

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın, Kayserispor maçı sonrası istifa konusu ile ilgili, “Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir” ifadelerini kullanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Karaman’ın yerel medya ve yönetim içinde yer alan bazı isimlerin tavrından rahatsız olduğu ifade edilmişti. Trabzonspor Yönetimi de yaşanan bu gelişme sonrasında Ünal Karaman’la devam etmeme kararı aldı. Tecrübeli çalıştırıcının Bordo-Mavili ekipten 2 milyon lira alacağı bulunduğu kaydedildi.


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