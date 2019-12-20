Ünal Karaman: Doğruları yapmaya çalıştık

Karaman, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, turu geçmenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Özellikle ikinci yarı daha derli toplu oynadık. Daha futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Onun karşılığında hem oyun hem sonuç olarak arzu ettiğimizi aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

İlk yarıda takımın ortaya koyduğu oyunu beğenmediklerini ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Zaman zaman bu oluyor, hayatın içinde. Bulunduğumuz her ortamda yarışın kendimizle olduğunu ifade ediyoruz. Hiçbir oyuncum, vermiş olduğu mücadeleyi kategorize edemez. Rakibi, o rakip bu rakip diye ayıramaz. Biz başlar, bitirir, kendi futbolumuzu oynar, gücümüzü saha içinde ortaya koyarız. Kazanırız veya kaybederiz ama bu kabul edilebilir bir oyun tarzı değil. Tarih bunları unutmaz, tarih önce kendisine, mesleğine saygı duyan, işini en iyi şekilde icra eden insanları, özellikle bizim bulunduğumuz ortamdaki insanları takdir eder. İkinci yarı daha derli toplu, düzgün futbola yönelik pozisyon içinde anı yaşayan oyuncular vardı, karşılığı oldu. Soyunma odasında neler konuşuldu derseniz o bizim kendi özelimiz."