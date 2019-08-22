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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 23:49
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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 23:58

Ünal Karaman: Daha farklı olabilirdi

Ünal Karaman: Daha farklı olabilirdi

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, AEK karşısında deplasmanda gelen 3-1'lik galibiyet sonrası yayıncı kuruluşa değerlendiremelerde bulundu.

'Bir destan yazdınız' sözleri üzerine Ünal Karaman, "Henüz yazılan bir destan yok. Biz doğru oynamaya çalışıyoruz. Önemli bir avantajla dönüyoruz ama iki ayaklı maçlarda hiçbir şey bitmiş değildir. Aynı şekilde, aynı disiplinle devam etmemiz gerekiyor. Son vuruşlarda, paslarda dikkatli olabilsek daha farklı bir skor alabilirdik" cevabını verdi.

Deneyimli teknik adam, "Oyuncularımın, bu yoğun fikstürde yorulmalarına rağmen verdikleri mücadeleden dolayı memnunum." ifadelerini kullandı.

"DÜŞTÜĞÜMÜZ ZAMANLAR OLACAK"

Trabzonspor taraftarlarına da mesaj yollayan Ünal Karaman, "Trabzonspor taraftarları da bizlere inanmaya devam etsinler. Düştüğümüz zamanlar olacak ki düşenin yanında olup samimi desteklerine devam etsinler" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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SPOR GÜNDEMİ

'Daha farklı olabilirdi'
'Daha farklı olabilirdi'

'Daha farklı olabilirdi'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, AEK karşısında deplasmanda gelen 3-1'lik galibiyet sonrası yayıncı kuruluşa değerlendiremelerde bulundu.

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