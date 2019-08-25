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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 23:15
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 23:15

Ünal Karaman: Çocuklar özel olarak alkışı hak ediyor

Ünal Karaman: Çocuklar özel olarak alkışı hak ediyor

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Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, zor bir süreçten geçen oyuncuları olduğunu ve bunların özel alkışı hak ettiğini söyledi.

Medical Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, rakiplerinin iyi bir takım olduğunu belirterek, "Yeni Malatyaspor'un çok önemli oyuncuları var. Bizi zorladıkları gibi her takımı zorlayabilirler. Zaten bu bizim beklediğimiz bir oyun tarzıydı. Sahada her yönüyle duruş, mücadele gösteriyorlar. Oynadıkları her müsabakada insan olmanın, bir camiaya ait olmanın en güzel örneklerini veriyorlar. Oyuncularım verdiğimiz görevi yerine getirmeye çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor'un sezon öncesi çalışmalara kendilerinden önce başladığını ve daha hazır olduğunu ifade eden Karaman, "Deplasman maçlarında çok puan alabilecek takım formatındalar. Topla hızlı oyuncuları var. Biz böyle oyunla karşımıza çıkacaklarını biliyorduk. Bizim takım, zaten kaliteli. Panik yapmadık. Topun bizde kalmasını sağladık. İkinci yarı iyi duruş, iyi oyun oldu. Farkı açabilecek pozisyonlar bulduk. Bu bizim maç boyunca taktiğimizdi. Biraz tedbirli olmakta fayda vardı. Biz de o hakkımızı kullandık." ifadelerini kullandı.

Ülke gündeminin futbolun çok önünde olduğuna değinen Karaman, şunları kaydetti:

"İnsanın insana zulmünü kabul etmemiz söz konusu değil. Her gün şehidimiz geliyor, şehit haberleri duyuyoruz, canımız yanıyor. İnsan çok kıymetli, çok değerli, bütün ideallerden değerli. Orman yangınları var, akciğerlerimiz yanıyor. Bir fidanı ağaç haline getirmeyi o yakan insanlara hissettirmemiz lazım. Bizim mesleğimiz futbol, onu icra etmeye çalışıyoruz. Kendimizce iyi durmaya çalışıyoruz, kendimizce namuslu iş yapmaya gayret gösteriyoruz. Birilerini memnun ediyoruz, etmiyoruz o ayrı bir konu... O da onların kendi vicdan adamlığı insanlığı ile örtüşecek bir konu ama ben bugün sizlerin aracılığıyla sesleneyim insanımız çok değerli. Onun için enerjimizi, kazandık kaybettik, para geldi gelmedi, o oldu bu olduya harcamaktan ziyade birbirimizi toplum değerlerini Türk'ün töresini yaşatma içerisinde Allah'ın verdiği vicdanı merhameti biraz daha aktif kullanma noktasında destekleyelim."

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