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aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 14:34
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  • 07 Mart 2020 Cumartesi 14:34

Ünal Karaman, Çaykur Rizespor'da ilk sınavına çıkıyor

Ünal Karaman, Çaykur Rizespor'da ilk sınavına çıkıyor

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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Hafta içi takımın başına gelen Ünal Karaman, Rize'de ilk sınavına çıkacak.

Süper Lig’in 25. Haftasında Çaykur Rizespor yarın saat 16.00’da evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Yarın Rize'de 6. randevularına çıkacak olan iki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda Karadeniz temsilcisi sahadan 2, Alanyaspor ise 1 galibiyetle ayrıldı. Oynanan 2 maçta da eşitlik bozulmadı.

Ligdeki son dört maçından yenilgi ile ayrılan ve üst üste yaşanan puan kayıpları sonucu teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Ünal Karaman'ı getiren Çaykur Rizespor, taraftarı önünde galibiyet istiyor. Rizespor'un başında ilk sınavına çıkacak olan Ünal Karaman'ın kadro seçimi merak edilirken, yeşil-mavili takımda tecrübeli genç stoper Muhammed Abarhoun, midesindeki rahatsızlık dolayısıyla kadroda yer almayacak.

Çakyur Didi Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak olan mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılığını ise Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yapacak.

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