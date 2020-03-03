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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 12:44
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  • 03 Mart 2020 Salı 12:46

Ünal Karaman Çaykur Rizespor ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı

Ünal Karaman Çaykur Rizespor ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı

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Trabzonspor'la ilk yarı bitiminde yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman, İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı.

Süper Lig'de 24. haftasında Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da maç sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştı. Karadeniz ekibi, bu ayrılık sonrasında takımın başına Ünal Karaman'ı getirdi.

Tecrübeli teknik adam bugün Rizespor'la 1,5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Karaman, Trabzonspor'la ilk yarıda başarılı bir performans sergilemiş ancak yönetimle yaşadığı sorun nedeniyle bordo mavili takımla ilk yarının bitimiyle yollarını ayırmıştı.

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