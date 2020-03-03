Ünal Karaman Çaykur Rizespor ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı

Süper Lig'de 24. haftasında Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da maç sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'la yollar ayrılmıştı. Karadeniz ekibi, bu ayrılık sonrasında takımın başına Ünal Karaman'ı getirdi.
Tecrübeli teknik adam bugün Rizespor'la 1,5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
Karaman, Trabzonspor'la ilk yarıda başarılı bir performans sergilemiş ancak yönetimle yaşadığı sorun nedeniyle bordo mavili takımla ilk yarının bitimiyle yollarını ayırmıştı.
Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, tecrübeli antrenör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.
Sportif Direktörlük konusunda Daum ile anlaşma aşamasına gelindi. Alman spor adamı hoca arayışlarına da başladı. Kovac ve Nagelsmaan görüşmelerinden sonuç alamayan Daum’un listesi kabarık.
Geçen sezon başında Onyekuru önce F.Bahçe’ye ardından Beşiktaş’a önerildi. Comolli, 15 gün sonraya randevu verdi. BJK da işleri ağırdan aldı. Terim, iki kulübün ilgisini duyunca alelacele genç oyuncuya imzayı attırdı.
Trabzonspor'la anlaşarak yollarını ayıran ve bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA tarafından Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Avcı’nın yardımcısı Serhat Gülpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Chelsea, 2021'de sözleşmesi sona erecek olan ve Porto ile yeni sözleşme imzalamak istemeyen Alex Telles'i bu yaz kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz 10 gol 3 asist, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist ve Caner Erkin 2 gol 9 asistle skoru büyük katkı sağladı ve 38 golün 29'una etki etti. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.