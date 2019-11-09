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  3. Ünal Karaman: Bütün gücümüzü ve enerjimizi şimdi lige vermeliyiz

Ünal Karaman: Bütün gücümüzü ve enerjimizi şimdi lige vermeliyiz

Ünal Karaman: Bütün gücümüzü ve enerjimizi şimdi lige vermeliyiz

Avrupa'ya erken veda eden bordo-mavililer yarın Alanya ile final tadında bir maç yapacak. Eksik çok ama mazeret yok. Karaman'ın tek hedefi galibiyet.

Trabzonspor önceki gece Rusya deplasmanında Krasnodar'a 3-1 mağlup olup Avrupa'ya erken havlu atarken gözler tamamen lige çevrildi.

Sakatı çok olan Trabzonspor'un yarınki rakibi ligin zirvesinde bulunan Alanyaspor. Sakatlar Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Obi Mikel ve Sturridge gibi on bir oyuncularına kaptan Sosa da eklenmişti.

Kulüp sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme olan Arjantinli oyuncuyu Alanya maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Mazeret olamaz

Kısıtlı bir kadroyla yoluna devam etmeye çalışan ve devre arasında takviye sinyali veren Ünal Karaman, artık Avrupa defterini unutmaları gerektiğini belirterek "Bütün gücümüzü ve enerjimizi şimdi lige vermeliyiz" dedi. Ciddi eksikler bulunduğunu ancak sahaya on bir oyuncuyla çıkacaklarını da ifade eden Ünal Hoca "Güçlü ve ligin zirvesinde yer alan bir takıma karşı zor bir mücadele vereceğiz. Tek düşüncemiz formanın hakkını vererek iyi bir oyunla üç puana ulaşmak" dedi.

(Türkiye)


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