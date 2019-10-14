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  3. Ünal Karaman: Bu oyuncularla çok şey başaracağız

Ünal Karaman: Bu oyuncularla çok şey başaracağız

Ünal Karaman: Bu oyuncularla çok şey başaracağız

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, "Bu oyuncu grubu ile çok şey başaracağız. Çünkü onlar her zorluğa takım olarak göğüs geriyorlar" dedi.

Trabzonspor'da milli arayı iyi değerlendirmek isteyen teknik direktör Ünal Karaman, geçtiğimiz sezonki takım ruhunun bu sezon da devam ettiğine vurgu yaptı.

Karaman, birçok oyuncunun sakatlık yaşamasına rağmen yerine oynayanların büyük bir özveri gösterdiğini belirterek, "Bugüne kadar hiçbir oyuncum mücadeleden vazgeçmedi. Oyuncularımın mücadelesinden her zaman gurur duydum ve şunu söylemem gerekiyor ki bu oyuncularla çok şey başaracağız. Çünkü onlar her zorluğa takım olarak göğüs geriyor" dedi.

(sabah)

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