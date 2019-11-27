Ünal Karaman: 'Biz hiçbir rakipten korkmayız'

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Getafe maçı öncesinde Erce Kardeşler ile birlikte basının karşısını çıktı.

Ünal Karaman açıklamasında, "Biz oynayacağımız hiçbir rakipten korkmayız. Aynı zamanda haddimizi de biliriz. Avrupa Ligi'ndeyiz ama en güçsüz torbadaydık. Korkumuz yok ama durum değerlendirmesi var. Katılmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Lisanslı her oyuncumuz formayı giymeye adaydır. Trabzonspor gerçeğini herkes biliyor. Birçok oyuncumuzun da olgunlaşması için bir fırsat olacaktır" dedi.

Transfer sorusu sorulurken, "Devre arasında her takım oyuncu gönderir, alır. Daha epey zaman var. Zaman zaman medyada bilgi olarak geliyor. Ünal Karaman şunu istedi, bunu istedi. Bu bilgiler yanlış. Buradan gidecek olan her para ülkemizin parası. Farklı isimler çıkınca kaymağını yiyecekleri sevindirir. Benim oyuncularım aslan gibi. Taraftarımız acıda da sevinçte de bizi yalnız bırakması" sözlerini kullandı

Erce Kardeşler ise, "İddiamız olmasa da Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar. Bizim yarışımız kendimizle. Biz kendimizle ne kadar yarışırsak o kadar yukarı çıkarız. Bizim gibi rotasyon oyuncuları için bu maçlar önemlidir. Taraftarımız bizi desteklemeye gelsin. Oynamazsanız takım arkadaşınıza destek vermek zorundasınız, her zaman oynayamazsınız ama pozitif düşünüp arkadaşlarınızla olmalısınız. Bu kulüpte mutluyum, huzurluyum, Tatilde ailemin yanına gitmek istemiyorum. Geziyoruz, yaylalara çıkıyoruz. Burada gururluyum" açıklamasını yaptı.