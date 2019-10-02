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  3. Ünal Karaman: Basel'i yenersek, grupta her şey sıfırdan başlayacak

Ünal Karaman: Basel'i yenersek, grupta her şey sıfırdan başlayacak

Ünal Karaman: Basel'i yenersek, grupta her şey sıfırdan başlayacak

Öğrencilerini kritik maça motive eden Ünal Karaman'ın yaptığı toplantıda, "Onlar çok formda. Ancak biz de hazırız. Beşiktaş'ı farklı yendik, sıra Avrupa'da. Basel'i yenersek, grupta her şey sıfırdan başlayacak" dediği kaydedildi.

Art arda alınan kötü sonuçlara ve eleştirilere rağmen takımını Beşiktaş karşılaşmasına çok iyi hazırlayan ve dev maçtan 4-1 galip ayrılmayı başaran teknik direktör Ünal Karaman, Basel'i de kısa sürede analiz etti.

İsviçre devinin güçlü ve zayıf yönlerini öğrencilerine aktaran tecrübeli hoca, takımını kritik maça motive ediyor. Futbolcularına güvenen başarılı çalıştırıcı, yaklaşık 30 bin taraftarının desteği ile Mavi-Kırmızılılar'ı devireceklerine inanıyor.

'Galibiyet hediye edelim'

Takım toplantılarında ateşleyici konuşmalar yapan Ünal Karaman'ın, "Onlar çok formda. Ancak biz de hazırız. Son maçta eksiklerimize rağmen, çok iyi savaştık, çok iyi mücadele ettik ve Beşiktaş'ı farklı bir skorla yendik. Şimdi sıra Avrupa'da. Getafe'ye kaybettik ancak Basel'i yenersek, grupta her şey sıfırdan başlayacak. Camiaya artık bir Avrupa galibiyeti hediye edelim" sözleriyle öğrencilerini motive ettiği öğrenildi.

(Fanatik)

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