Ünal Karaman: Abdülkadir ve Ekuban'ı arıyoruz

Sakat futbolcuların eksikliğini çok aradıklarını belirten Karaman, ''Bir takımı oluşturan değişik karakterde oyuncular vardır, herkes kendi işini yapar, ortaya da bir takım çıkar. Siz 3 oyuncunuzu kaybedince tabii ki bazı şeyler değişecek.'' sözlerini kullandı.

''BİR OYUNCUYU İDMANLA HIZLANDIRAMAZSIN''

Eksikliklerden dolayı oyun sistemlerinin de değiştiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, ''Çok fazla yapacak bir şeyimiz yok. Belki biraz daha sıkıcı bir oyun oynayacağız ama sonuca dayalı bir oyun sergileyeceğiz. Bir oyuncunun hızı yoksa ona 1 ay antrenman yaptır, hızlandıramazsınız. Hız, bir futbolcunun silahıdır. Abdülkadir ve Ekuban gibi bir anda hızlanacak bir oyuncumuz yok. Arzu ettiğimiz driblingler olmayınca daha çok gidip gelen bir oyun oluyor. Bu şekilde devreye kadar gitmeye çalışacağız.'' dedi.

''STURRIDGE HAZIR DEĞİL''

Son olarak 45 dakika mücadele eden Daniel Sturridge hakkında konuşan Ünal Karaman, ''Sturridge'in biraz daha çalışması lazım, biraz daha güçlenmesi lazım. Hazır olmadığını görüyoruz şu an.'' diyerek sözlerini tamamladı.