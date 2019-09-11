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  3. Ünal Aysal icralık oldu! Oteli satışa çıkıyor...

Ünal Aysal icralık oldu! Oteli satışa çıkıyor...

Ünal Aysal icralık oldu! Oteli satışa çıkıyor...

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, borçları nedeniyle icralık oldu.

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, özel bir bankaya olan borcu nedeniyle icralık oldu.

Ünal Aysal'ın şirketinin, bankaya olan borcu nedeniyle "Les Ottamans Otel" adıyla faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın icradan satışa çıkarılmasına karar verildi.

Sadrazam Muhsinzade Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve otel olarak 440 milyon TL değere sahip olan yalı, 220 Milyon TL'ye açık arttırma usulüyle icradan satışa sunulacak.

Bu arada Ünal Aysal'ın "Les Ottamans Otel" adını verdiği Mehmet Paşa Yalısı'nın satış ihalesi 7 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

(Sporx)

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