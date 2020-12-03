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aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 23:41
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Unai Emery'den Sivasspor değerlendirmesi

Unai Emery'den Sivasspor değerlendirmesi

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Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, Sivaspor maçı sonrasında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Villarreal'de teknik direktör Unai Emery, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'un kendilerini zorladığını söyleyen Emery, "Sivasspor, bizi çok zorladı. Maç boyunca direnç gösterdiler. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Sivasspor'un da iyi oyuncuları var. Maçı kaybetme ihtimalimiz olabilirdi, iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

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