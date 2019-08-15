Unai Emery'den 'Mesut Özil' açıklaması

Basın toplantısı düzenleyen Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, bıçaklı saldırıya uğramaları nedeniyle geçen haftaki lig maçının kadrosuna alınmayan Mesut Özil ile Sead Kolasinac'ın hafta içinde antrenmanlara başladığını söyledi.
İki futbolcunun da maçlara çıkabilecek fiziksel düzeye geldiğini kaydeden Emery, "Terk amacım, Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ı mental açıdan yüzde 100 hale getirerek maçlara hazırlamak. Onların sadece futbola odaklanmasına yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Emery, cumartesi günü Burnley ile yapacakları lig maçının kadrosuna, iki futbolcunun antrenmanlardaki performanslarına göre girebileceğini de söyledi.
Londra'da 25 Temmuz'da motosikletli iki kişi tarafından aracındayken bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Arsenalli oyuncular Mesut Özil ve Sead Kolasinac, takımlarının deplasmanda Newcastle United'ı 1-0 yendiği geçen haftaki lig maçının kadrosuna "güvenlik" gerekçesiyle alınmamıştı.
Olayın ardından bıçaklı saldırıya karıştığı tespit edilen Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci adlı iki kişi, hafta içinde gözaltına alınmıştı. Sanıklar, toplum düzenini bozmak ve motorlu araç çalmaya teşebbüs etmek iddialarıyla 6 Eylül'de mahkeme karşısına çıkacak.
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