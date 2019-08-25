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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 12:23
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 12:28

Unai Emery takımına inanıyor

Unai Emery takımına inanıyor

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Arsenal'in menajeri Unai Emery, Premier Lig'de Liverpool'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından takımından umutlu olduğunu vurguladı.

Premier Lig'de Liverpool'a 3-1 mağlup olan Arsenal'de menajer Unai Emery, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Liverpool'un kazandığı penaltıya değinen Emery, "Hayal kırıklığına uğradık ancak olumlu şeyler de vardı. İlk yarıda önemli pozisyonlar yakaladık. Ancak Liverpool'un ikinci golü, maçın kader anı oldu. Bence kolay bir penaltı kararı oldu." ifadelerini kullandı.

Maçın son bölümünde iyi oynadıklarını vurgulayan Unai Emery, "Torreira, Lacazette ve Mkhitaryan'ın katkıları iyiydi. 2-0 sonra verdiğimiz tepkiyi de beğendim. Daha da iyi olacağız" şeklinde konuştu.

Unai Emery son olarak "Liverpool'a 3-1 kaybettik ancak iyi oynadığımız dakikalar oldu. Onların seviyesine yakın olduğumuzu gördüm. Ben pozitifim çünkü daha iyi olacağız" dedi.

(Sporx)

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