Unai Emery takımına inanıyor

Premier Lig'de Liverpool'a 3-1 mağlup olan Arsenal'de menajer Unai Emery, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Liverpool'un kazandığı penaltıya değinen Emery, "Hayal kırıklığına uğradık ancak olumlu şeyler de vardı. İlk yarıda önemli pozisyonlar yakaladık. Ancak Liverpool'un ikinci golü, maçın kader anı oldu. Bence kolay bir penaltı kararı oldu." ifadelerini kullandı.
Maçın son bölümünde iyi oynadıklarını vurgulayan Unai Emery, "Torreira, Lacazette ve Mkhitaryan'ın katkıları iyiydi. 2-0 sonra verdiğimiz tepkiyi de beğendim. Daha da iyi olacağız" şeklinde konuştu.
Unai Emery son olarak "Liverpool'a 3-1 kaybettik ancak iyi oynadığımız dakikalar oldu. Onların seviyesine yakın olduğumuzu gördüm. Ben pozitifim çünkü daha iyi olacağız" dedi.
(Sporx)
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