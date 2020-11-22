  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 09:29
  • |
  • Son Güncelleme:

Umut Nayir Split'te ilk golünü attı: 'Özlemişim'

Umut Nayir Split'te ilk golünü attı: 'Özlemişim'

Paylaş

Beşiktaş'tan kiralık olarak Hajduk Split'e giden Umut Nayir, ilk 11'de çıktığı ilk maçta golünü attı, maç sonunda konuştu.

Beşiktaş'tan kiralık olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına transfer olan Umut Nayir, ilk 11'de başladığı ilk maçta ilk golünü attı.

Takımının Slaven Koprivnica ile deplasmanda 2-0 kazandığı maça ilk kez ilk 11'de çıkan Umut Nayir, ilk yarının son dakikalarına gelinirken 45+3. dakikada sol kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Umut ayrıca 56. dakikada Soldo'nun kendi kalesine attığı golde de pozisyonun baş aktörlerinden biriydi.

Umut Nayir ilk kez 8. haftada oynanan HNK Sibenik maçında forma şansı bulmuş ve 29 dakika sahada kalmıştı.

"GOL ATMAYI ÖZLEMİŞİM"

Umut Nayir maç sonunda yaptığı açıklamada attığı son gol üzerinden 4-5 ay geçtiğini belirterek, "Hajduk için ilk golümü attım ve çok mutluyum çünkü kazandık. Bu durumumuzu korumamız gerekiyor ve böylelikle zirveye oynayabiliriz. Genç ve yetenekli bir takımız, gücümüz de var. Her maçımızı kazanabiliriz"

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes...
Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes...

Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes...

G.Saray'da seçim bilmecesi
G.Saray'da seçim bilmecesi

G.Saray'da seçim bilmecesi

Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber
Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber

Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

'Eğer bu lig oynanmayacaksa...'
'Eğer bu lig oynanmayacaksa...'

'Eğer bu lig oynanmayacaksa...'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair yaptığı açıklamada önemli noktalara değindi.

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Cyle Larin
Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Cyle Larin

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Cyle Larin

Beşiktaş'ta sezon başında takımda olup olmayacağı belli olmayan Cyle Larin, üst üste 4. maçta ağları sarstı ve alkış aldı.

Başakşehir'in 4 maçlık serisi sona erdi
Başakşehir'in 4 maçlık serisi sona erdi

Başakşehir'in 4 maçlık serisi sona erdi

Başakşehir'in Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet serisine Beşiktaş nokta koydu.

Merih Demiral asist yaptı, Juventus rahat kazandı
Merih Demiral asist yaptı, Juventus rahat kazandı

Merih Demiral asist yaptı, Juventus rahat kazandı

Serie A'nın 8. haftasında Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup ederken Milli futbolcumuz Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı ve Ronaldo'nun 2. golünde asist yaptı.

Ateş püskürdü! 'Mete Kalkavan'a şüpheyle bakarım...'
Ateş püskürdü! 'Mete Kalkavan'a şüpheyle bakarım...'

Ateş püskürdü! 'Mete Kalkavan'a şüpheyle bakarım...'

Süper Lig'de 9. haftanın maçında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Ünlü yorumcu, eski hakem mücadeleyi değerlendirdi.

Son şampiyona Kartal pençesi: 3-2
Son şampiyona Kartal pençesi: 3-2

Son şampiyona Kartal pençesi: 3-2

Toplamda 7 eksiği bulunan Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir önünde zor bir sınav verecek. Hastalık, sakatlık ve cezadan çok çeken Siyah-Beyazlılar'da alternatifsiz zorunlu kadro kaldı. Her şeye rağmen 3 puan gelirse tüm yaralara merhem olacak. Kayıp halinde dert daha da büyüyecek.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.