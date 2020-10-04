Umut Nayir Hajduk Split'e transfer oluyor

Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo geliyor.

Diego Perotti'yi transfer eden Fenerbahçe'de yeni hedef Emiliano Buendia

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışı bırakma kararı aldığı Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe taraftarından Erol Bulut'a tepki

Karagümrük maçında Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Tolga Ciğerci'yi oyuna alması sosyal medyada en çok konuşulan gündem maddelerinden oldu.