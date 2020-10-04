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aksam.com.tr
  • 04 Ekim 2020 Pazar 11:18
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Umut Nayir Hajduk Split'e transfer oluyor

Umut Nayir Hajduk Split'e transfer oluyor

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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışı bırakma kararı aldığı Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu.

A Spor'un duyurduğu habere göre; Beşiktaş'ta kadro dışı kalan  Umut Nayir, Hajduk Split ile anlaştı.

Hırvatistan'a giden golcü oyuncu Hajduk Split için sağlık kontrollerinden geçecek.

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