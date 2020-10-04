Umut Nayir Hajduk Split'e transfer oluyor

A Spor'un duyurduğu habere göre; Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split ile anlaştı.
Hırvatistan'a giden golcü oyuncu Hajduk Split için sağlık kontrollerinden geçecek.
Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo geliyor.
Diego Perotti'yi transfer eden Fenerbahçe'de yeni hedef Emiliano Buendia
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışı bırakma kararı aldığı Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu.
4 Ağustos'ta başlayan yaz transfer dönemi yarın sona eriyor.
Karagümrük maçında Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Tolga Ciğerci'yi oyuna alması sosyal medyada en çok konuşulan gündem maddelerinden oldu.
Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.