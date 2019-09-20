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  3. Umut Nayir: Bu seviyede böyle hata yapmamamız lazım

Umut Nayir: Bu seviyede böyle hata yapmamamız lazım

Umut Nayir: Bu seviyede böyle hata yapmamamız lazım

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta forvet oyuncusu Umut Nayir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Nayir, yapılan hataların kendilerine yakışmadığını söyledi ve bunun üzerine çalışmaları gerektiğini ekledi.

"BU SEVİYELERDE BÖYLE HATALAR..."

Avrupa Ligi seviyesinde hata yapmamaları gerektiğini söyleyen 26 yaşındaki santrfor, "Bizim için kabul edilecek bir durum değil. Rakibimizin topu bize vereceğini biliyorduk. Bunun çözümü de çabuk yön değiştirip rakip savunmaya yapacağımız koşulardı. Maçtan önce buna hazırlanmamıza rağmen bize yakışmayan hatalar gelince sonuç kaçınılmaz oldu. Bizim gibi takımların bu seviyelerde böyle hatalar yapmaması  gerekiyor. Bu hatalar çoğalınca artık farklı bir yere gidiyor. Biz beraberliği kabul etmezken son dakikada yediğimiz 2 gol bizim için yıkıcı oldu. 5 maçımız daha var Avrupa Ligi'nde hepsini kazanmaya çıkacağız. Biz yeter ki toparlanalım. Kendimize yakışan oyunu oynayalım yeter." dedi

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