Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Umut Nayir: Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum

Umut Nayir: Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum

Umut Nayir: Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçta biri 90+5'te olmak üzere iki kritik gol atan Umut Nayir, karşılaşma sonrasında konuştu.

Değerli bir gol attığını söyleyen Umut, "Çok mutluyum. Kritik haftalarda seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Kasımpaşa merkezi çok iyi kapatan takım. Maçı çevirmemiz zor oldu ama son dakika golleri her zaman takım ruhuna katkı verir. İnşallah şampiyon olunca bu golün değerini anlarız" ifadelerini kullandı.

Takıma katkı vermeye çalıştığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum. Birçok oyuncunun önemli golü var. Ben de Beşiktaş'a katkı vermeye çalışacağım" dedi.

 


Geri sayım başladı! Tarihe geçecek
2 ay Işın'a yaklaşamayacak
2020'de hem sinema hem dizi
'Setim kısa olsun öncelik bebeğim'
'Naim başarılıydı ama yalnızdı'
<p>Estonya’da düzenlenen Robotex robot yarışmasına Türkiye’yi temsilen katılan öğrenciler, dünya bir

´Kadro’ Robot Takımı, Türkiye’yi Gururlandırdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!