Umut Nayir: Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum

Değerli bir gol attığını söyleyen Umut, "Çok mutluyum. Kritik haftalarda seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Kasımpaşa merkezi çok iyi kapatan takım. Maçı çevirmemiz zor oldu ama son dakika golleri her zaman takım ruhuna katkı verir. İnşallah şampiyon olunca bu golün değerini anlarız" ifadelerini kullandı.

Takıma katkı vermeye çalıştığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum. Birçok oyuncunun önemli golü var. Ben de Beşiktaş'a katkı vermeye çalışacağım" dedi.