Umut Meraş'tan sağlık çalışanlarına jest geldi

Ve resmi açıklama da geldi! Milli takımın yıldızı Galatasaray'a

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray'ın gündemindeki Nazım Sangare transferine yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili konuşan Süğlün, “Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız” ifadelerini kullandı.