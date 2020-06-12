Umut Meraş'a iki dev talip

Fransa’da Le Havre takımında oynayan milli futbolcu Umut Meraş, dev kulüplerin radarına girdi. Daily Star’da yer alan haberde; Arsenal ve Porto’nun Umut Meraş’ı istediği kaydedildi.
Porto’nun Alex Telles’i satmaya hazırlandığı için sol bekteki boşluğu Umut ile kapatacağı öne sürüldü. Ancak Arsenal’in de bu transfer için ciddi olduğu savunuldu. Hatta Arsenal’in 25 yaşındaki sol bek için daha avantajlı olduğu dile getirildi.
Corona virüs krizi nedeniyle tamamlanan Ligue 2’de kalan Le Havre’dan ayrılmaya sıcak bakan Umut Meraş’ın da tekliflere açık olduğu yazıldı. 1995 doğumlu sol bek Umut Meraş, bu sezon Le Havre’da 22 maçta 1 asist yaptı.
(Skorer)
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Sezon sonunda yapacağımız açıklamalarla taraftarlarımızın gönlüne su serpeceğiz” diyerek ses getirecek transferler yapılacağını belirtmişti. Fransız televizyonu RMC Sport bugün geçtiği haberde, PSG ile yollarını ayırmaya hazırlanan Eric Maxim Choupo-Moting'e Fenerbahçe ve Schalke 04 teklif götüreceğini iddia etti.
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Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırma kararı alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği sağ bek Omar Elabdellaoui ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki Norveçli futbolcunun Olympiakos ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
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Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken, hedef kanat transferi. Onyekuru'u yeniden kiralanamama ihtimaline karşı, Nijeryalı yıldızın menajeri Aslan'a, 3 flaş isim önerdi.