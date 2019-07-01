Umut hamlesi

AKŞAM

Orta sahanın merkezinde, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncu, Türk milli takımının alt yaş takımlarında da forma giyiyor. Beşiktaş Yönetimi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Umut’u düşük bir bonservis bedeli ile kadrosuna dahil edip, genç oyuncunun hazırlık kampına katılmasını planlıyor.

SEDAT ŞAHİNTÜRK KİRALANIYOR

BEŞİKTAŞ teknik heyeti, geçen sezonu kiralık olarak Balıkesirspor Baltok’da geçiren Sedat Şahintürk’ü kamp kadrosuna dahil etmeyeceğini oyuncuya iletti. İki sezondur Ege ekibinde görev yapan ve 68 maçta 13 gol atan 23 yaşındaki futbolcuya, hem Süper Lig, hem de 1. Lig’den birçok teklifin geldiği öğrenildi.

UMUT MERAŞ ADRIANO’YU BEKLİYOR

BEŞİKTAŞ yönetimi, Adriano’dan haber bekliyor. Brezilyalı oyuncunun yeni sözleşme teklifi ni kabul etmemesi halinde Bursaspor’dan Umut Meraş ile anlaşma sağlanacak. Yıllık 2 milyon euro talep eden Adriano ile anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, sambacıyla son kez masaya oturacak.

ERDEM VE RIDVAN GELiYOR

ABDULLAH Avcı’nın 19 yaş altı milli takımında forma giyen orta saha oyuncusu Erdem Seçkin ve geçen yıl Süper Lig’de şans bulan sol bek Rıdvan Yılmaz’ı beğendiği belirtiliyor. Abdullah Avcı iki ismi kampa getirecek.

AZUBUIKE’DE RAKİP BAŞAKŞEHİR

BEŞİKTAŞ’IN kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Azubuike için Başakşehir’in devreye girip, bir adım öne geçtiği öğrenildi. Başakşehir Yönetimi’nin, Nijeryalı oyuncunun 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Mısır’ın Pyramıds takımıyla pazarlık masasına oturduğu ve Azubuike’nin bonservisini almaya yakın olduğu bildirildi.