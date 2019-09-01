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  3. Umut Bulut yeni sezona 3 haftada 2 golle başladı

Umut Bulut yeni sezona 3 haftada 2 golle başladı

Umut Bulut yeni sezona 3 haftada 2 golle başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un takım kaptanı Umut Bulut 3 haftada 2 gol attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, bu sezon çıktığı 3 maçta 2 gol attı. Ligin ilk maçında Alanyaspor karşısında gol atamayan Umut Bulut, ligin ikinci haftasındaki Ankaragücü ve ligin 3.haftasındaki Galatasaray maçında gol atmayı başardı.

Galatasaray maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Umut Bulut, Antalyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

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