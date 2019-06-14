Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8857
  • 6,6104
  • 254.974
  • 90.792
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Umut Bulut, Gazişehir Gaziantepspor ile prensip anlaşmasına vardı

Umut Bulut, Gazişehir Gaziantepspor ile prensip anlaşmasına vardı

Umut Bulut, Gazişehir Gaziantepspor ile prensip anlaşmasına vardı

Spor Toto Süper Lig'de son 3 sezonunu İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçiren Umut Bulut, Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantepspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

Umut Bulut, Teknik Direktör Marius Sumudica'yı takımın başına geçiren ve transfer çalışmalarına başlayan Gazişehir Gaziantepspor takımından transfer teklifi aldığını doğruladı.

Umut Bulut, "İstikbal Mobilya Kayserispor ile görüştük. Anlaşma ortamı bulamadık. Gazişehir Gaziantepspor'dan teklif geldi. Her iki taraf da düşünüp karar verecek. Kısmetimizde neresi varsa orada oynayacağız artık" dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sinan Akçıl'a icra takibi başlatıldı
Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı
Yeşilçam'ın ünlü isminden şaşırtan sözler: Yaşlıyım diye...
Demet Akalın: Kimse bana acıdan bahsetmesin
Ajda Pekkan'ın villası satılamayınca müzeye döndü
<p>ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi´nde hedef alınan iki yakıt tankerine il

Gerilim yükseliyor! ABD görüntüleri yayınladı! Devrim muhafızları...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Saksağanın yılan avı kameraya takıldı

Flamingolar uçuşa hazırlanıyor