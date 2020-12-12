Umut Bulut: 'Enteresandır, her sene Fenerbahçe'ye karşı...'

Yeni Malatyasporlu futbolcu Umut Bulut, Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu unvanına sahip oldu. Umut Bulut 490. kez lig maçına çıktı ve Oğuz Çetin ile Rıza Çalımbay'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.
UMUT BULUT, FENERBAHÇE MAÇLARINI SEVİYOR
Kadıköy'deki maçın 21. dakikasında Yeni Malatyaspor'un ikinci golünü atan Umut Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Umut Bulut "Uzun yıllardır Süper Lig'de oynuyorum. Gurur verici bir şey. Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Sürekli üstüne koyan bir Yeni Malatyaspor var. Geçen hafta da Başakşehir'e karşı çok iyi mücadele ettik. Oyun yapımız, hırsımız üzerine koyarak devam ediyor. Bugün de bunu galibiyetle perçinledik. Bu galibiyet hem gücümüzü gösterdi hem de neler yapabileceğimizi... Enteresandır, her sene öyle bir anda Fenerbahçe ile oynuyorum ki gol atmam gereken bir maç oluyor. Fenerbahçe'ye karşı ayrı bir konsantrasyonum ve motivasyonum yok. Takımımın kazanması için elimden geleni yaptım" dedi.
Süper Lig'in 12. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçı 0-0 sona erdi.
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
SÜPER Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen Trabzonspor, 12'nci hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Göztepe'yi 3-2 yendi ve galibiyet hasretine son verdi.
Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor maçını değerlendirdi.
Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, maçın son dakikasındaki penaltı kararının neden verildiğini anlayamadıklarını bildirdi.