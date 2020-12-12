Umut Bulut: 'Enteresandır, her sene Fenerbahçe'ye karşı...'

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Gecenin kahramanlarından Umut Bulut maç sonu açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Umut Bulut, Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu unvanına sahip oldu. Umut Bulut 490. kez lig maçına çıktı ve Oğuz Çetin ile Rıza Çalımbay'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

UMUT BULUT, FENERBAHÇE MAÇLARINI SEVİYOR

Kadıköy'deki maçın 21. dakikasında Yeni Malatyaspor'un ikinci golünü atan Umut Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Umut Bulut "Uzun yıllardır Süper Lig'de oynuyorum. Gurur verici bir şey. Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Sürekli üstüne koyan bir Yeni Malatyaspor var. Geçen hafta da Başakşehir'e karşı çok iyi mücadele ettik. Oyun yapımız, hırsımız üzerine koyarak devam ediyor. Bugün de bunu galibiyetle perçinledik. Bu galibiyet hem gücümüzü gösterdi hem de neler yapabileceğimizi... Enteresandır, her sene öyle bir anda Fenerbahçe ile oynuyorum ki gol atmam gereken bir maç oluyor. Fenerbahçe'ye karşı ayrı bir konsantrasyonum ve motivasyonum yok. Takımımın kazanması için elimden geleni yaptım" dedi.