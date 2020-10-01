Umudumuz sende Galatasaray! Muhtemel 11'ler

AKŞAM

Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...

Cimbom'un bugün Glasgow Rangers deplasmanında tarihi bir sınav verecek. Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA’nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Karşılaşma öncesinde uygulanan standart Kovid-19 PCR testi negatif çıkan, çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya’ya götürülmedi.

4 GALİBİYET, 1 BERABERLİĞİ VAR



Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Muslera, Saracchi, Emre Akbaba’nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA’ya bildirilen kadroda yer almıyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Süper Lig’de Gaziantep’i 3-1, Başakşehir’i ise 2-0 mağlup ederken, derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.



GLASGOW ÇOK FORMDA BAŞLADI



Aslan, UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu’nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi’yi 3-1, üçüncü eleme turunda da Hırvatistan takımı Hajduk Split’i 2-0 yendi. Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Rangers ise 9. haftası geride kalan İskoçya Ligi’nde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. İskoç temsilcisi, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde toplamda 3 gol gördü. Onlar da sezona formda başladı.



MUHTEMEL 11’LER

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Ianis Hagi, Morelos, Kent