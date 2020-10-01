Umudumuz sende Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Cimbom'un bugün Glasgow Rangers deplasmanında tarihi bir sınav verecek. Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA’nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Karşılaşma öncesinde uygulanan standart Kovid-19 PCR testi negatif çıkan, çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya’ya götürülmedi.
4 GALİBİYET, 1 BERABERLİĞİ VAR
Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Muslera, Saracchi, Emre Akbaba’nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA’ya bildirilen kadroda yer almıyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Süper Lig’de Gaziantep’i 3-1, Başakşehir’i ise 2-0 mağlup ederken, derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
GLASGOW ÇOK FORMDA BAŞLADI
Aslan, UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu’nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi’yi 3-1, üçüncü eleme turunda da Hırvatistan takımı Hajduk Split’i 2-0 yendi. Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Rangers ise 9. haftası geride kalan İskoçya Ligi’nde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. İskoç temsilcisi, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde toplamda 3 gol gördü. Onlar da sezona formda başladı.
MUHTEMEL 11’LER
Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Ianis Hagi, Morelos, Kent
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Babel, Falcao
Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, zor bir maç olacağına dikkat çekti.
Forvet bölgesine Samatta'yı alan F.Bahçe, ikinci tercihini de Papiss Cisse'den yana kullandı. Oyuncu ve menajeri müzakere için İstanbul'a geldi. Görüşmeler sorunsuz ilerledi. 1+1 yıllık mukavele konusunda anlaşma sağlandı.
A.Madrid'in golcüsü için masada iki teklif var. Beşiktaş ve Roma'nın talip olduğu Hırvat santrfordan daha yüksek bir bonservis bedeli almak isteyen İspanyol ekibi son dakikaya kadar bekliyor.
Athletic Bilbao'nun kalecisi Iago Herrerin, Beşiktaş'ın kendisine ilgisi olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.