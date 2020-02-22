Ümraniyespor: 2 - Keçiörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Keçiörengücü'nü konuk etti. Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Akabueze ve Riad Nouri kaydetti.
Bu galibiyetle İstanbul temsilcisi, puanını 32'ye çıkardı ve ligde 7. sırada yer aldı. Aynı puandaki Keçiörengücü ise 7. sırada bulunuyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada sol taraftan Dialiba’nın yerden içeri çevirdiği top savunmadan döndü. Dönen topu takip eden Madinda’nın sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bokila’nın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Burak kornere çeld.
45+1. dakikada sol taraftan Akabueze’nin kullandığı köşe atışında doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
62. dakikada Erdi Dikmen’in Akabueze’ye yaptığı sert müdahale sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu kırmızı kartını çıkardı ve Keçiörengücü 10 kişi kaldı.
81. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Gomis’in yerden ortasında arka direkte Nouri dokunuşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-0
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Baran Eraslan xx
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx (Emre Kurt dk. 90+2 ?), Tarık Tekdal xx, Glumac xx, Gökhan Süzen xx, Muhammed Gönülaçar xx, Serkan Göksu xx, Akabueze xxx, Nouri xxx, Bahadır Taşdelen xx (Gomis dk. 76 x), Gimbert xx (Mücahit Can Akçay dk. 90 ?)
Yedekler: Enes Fidayeo, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik, Timur Temeltaş, Erdem Seçgin, Hasic
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar x, Erdi Dikmen x, Samet Akaydın xx, Cihan Can xx, Soner Gönül xx, Madinda xx (Hüsamettin Tut dk. 65 x), Süleyman Olgun xx, Cem Ekinci xx, Dialiba xx, Burak Aydın xx (İshak Çakmak dk. 73 x), Bokila xx (Abdulkadir Kuzey dk. 58 x)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Diarra, Uğur Utlu, Devrim Taşkaya
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Akabueze (dk. 45+1), Nouri (dk. 81) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Erdi Dikmen (dk. 62) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Samet Akaydın (Keçiörengücü) Gimbert (Ümraniyespor)
Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor, kozlarını Kayseri'de paylaştı. 2-0 öne geçen Konyaspor, skoru koruyamayadı ve Kayserispor 2-2'lik skorla 1 puanı kurtarmayı başardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. İstanbul Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda Vali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir araya geldi. Toplantıya Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasındaki diyalog damgasını vurdu.
Beşiktaş, Süper Lig’de Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park’ta yaptığı maçlarda yenilmedi. Trabzonspor da bu sezon üç büyüklere karşı mağlup olmadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın, 20 yılı aşkın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in derbiye hangi 11'le çıkacağı merak konusu. Forvette sakatlığı geçen Falcao mu yoksa formda golcü Adem Büyük mü görev alacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takımdan son dakika haberleri ve muhtemel 11...
Süper Lig'in son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini sürdürebilmek için yarın Galatasaray karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertli takımın hocası Ersun Yanal'ın Fenerbahçe - Galatasaray maçında sahaya süreceği ilk 11 merakla bekleniyor. İşte sarı lacivertli takımda derbi öncesi son dakika gelişmeleri...
Fenerbahçe 22.12.1999 tarihinden beri sahasında Galatasaray'a yenilmiyor. Sarı-lacivertli takımın 2000'li yıllarda bu üstünlüğünün bir benzerini Dünya derbilerinde sadece Liverpool ezeli rakibi Everton'a karşı yakaladı. Fenerbahçe'nin iç sahada %70 kazanma oranı ise bu derbilerdeki yine en yüksek iki galibiyet oranından biri olurken maç başına 2,40 ortalama ile ilk sırada yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesi Fenerbahçe'nin zaaflarına da özel olarak çalışıyor.