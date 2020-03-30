Ümit Özat'tan koronavirüs farkındalığı! Canlı yayında saçını kesti...

Teknik direktör Ümit Özat, koronavirüse farkındalık yaratmak için kendi saçını traş ederken çekilen videosu sosyal medyada ilgi çekti.
Ümit Özat, koronavirüse yakalanan Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Rüştü Reçber gibi isimlere geçmiş olsun dileklerini iletirken koronavirüse dikkat çekmek için saçlarını makinayla kesti. Hayatında ilk defa saçlarını kendisinin kestiğini söyleyen Ümit Özat ayrıca ayna karşısında türkü söyledi.
Ümit Özat'ın saçlarını kestiği o anlar:
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasını yaptı.
Jose Mourinho, kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlarda yer alan futbolculardan oluşturduğu en iyi ilk 11'ini açıkladı.
Teknik direktör Ümit Özat koronavirüse farkındalık yaratmak için kendi saçlarını kestiği bir videoda görüldü.
Arjantinli kanat oyuncusu Ricardo Centurion'un kız arkadaşı, aracını kullandığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Bu sezon da futbolda umduğunu bulamayan Fenerbahçe, köklü bir değişime hazırlanıyor...
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın efsanelerinden Nolberto Solano, koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Peru'da bu yasağa uymayınca tutuklandı. Solano verdiği demeçte “çok pişmanım, özür diliyorum” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın onursal üyesi Şenes Erzik, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in "Önceliğimiz ligleri bitirmek. Önemli olan haziran sonunda tekrar başlamak, yoksa bu sezon kayıp bir sezon olur." sözlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Erzik, konuyla ilgili "Oynanmamış ve tamamlanmamış lig tescil edilmez. Bunu UEFA da FIFA da kabul etmez. Bu konuda birçok şey konuşuluyor ancak liglerin tescil edilmesi mümkün değil." diyerek liglerin devan edeceğinin sinyalini verdi.