Ümit Özat'tan 1 yıllık imza

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ümit Ozat'ın sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Ümit Özat ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Sözleşmesi sezon sonu erecek olan çok değerli teknik direktörümüz Ümit Özat, 2019 – 2020 sezonunda da Adana Demirspor'daki teknik direktörlük görevine devam edecektir. Teknik Direktörümüz Ümit Özat ile imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, teknik direktörümüze başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya girilirken playoff potasının 2 puan gerisinde, 7. sırada yer alıyor.

(Sporx)