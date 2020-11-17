Ümit Milliler, Kosova'yı 3 golle geçti

Ümit Milli Takım, UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kosova’yı 3-0 yendi. Ümit milliler bu sonuçla puanını 13'e yükseltti ve grubu 4’üncü sırada tamamladı.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan müsabakada, millilere galibiyeti getiren golleri 21’inci dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu, 32’nci dakikada penaltıdan Güven Yalçın ve 64’üncü dakikada Berat Özdemir kaydetti. Halil İbrahim Dervişoğlu, Kosova ağlarına gönderdiği golle Ümit Milli Takım'da gol sayısını yediye çıkartırken, Berat Özdemir’de ay yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Melih İbrahimoğlu, Yusuf Barasi ve Erdoğan Kaya ise ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
8. dakikada Ali Akman’ın kafa pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erkan’ın şutunu kaleci Bisinger uzaklaştırdı.
14. dakikada Serkan’ın ortasına iyi vuran Erkan’ın şutunu kaleci Bisinger 2 hamlede çizgi üzerinde kontrol etti.
20. dakikada Güven’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya Ali Akman’ın şutunu Bisinger kurtardı.
21. dakikada Ali Akman’ın pasında topu önde bulan Halil’in şutu filelerle buluştu. 1-0
24. dakikada Berat’ın hatasında topu kapan Baftiu’nun şutu az farkla auta çıktı.
32. dakikada Halil’i yerde kaldığı pozisyonda penaltı vuruşunu kullanan Güven, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
55. dakikada Güven’in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu, kaleci Bisinger uzaklaştırdı.
58. dakikada Güven’in ortasında önce Halil’in kafa şutunu ardından da Erkan’ın şutunu Bisinger uzaklaştırdı.
64. dakikada defanstan dönen topuna tekrar kendisi vuran Berat’ın şutu filelerle buluştu. 3-0
66. dakikada defansın arkasına hareketlenen Jashari’nin şutu yandan auta çıktı.
Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Aleksei Matyunin, Dmitri Mosyakin, Aleksei Vorontsov (Rusya)
Türkiye: İrfan Can Eğribayat, Serkan Asan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya, Cemali Sertel, Berat Özdemir (Dk. 83 Erdoğan Kaya), Berkan Kutlu, Güven Yalçın (Dk. 59 İlker Karataş), Erkan Eyibil (Dk. 71 Melih İbrahimoğlu), Ali Akman (Dk. 59 Burak Kapacak), Halil Dervişoğlu (Dk. 71 Yusuf Barasi)
Kosova: Bisinger, Edvin Kurtuluş, Vitijia, Sadriu, Kapra, Kqiku, Hamdiu (Dk. 90+2 Zumberi), Zekaj (Dk. 46 Shabani), Jashari (Dk .83 Selmani), Baftiu (Dk. 89 İdrizi), Valdrin Mustafa (Dk. 46 Kryeziu)
Goller: Dk. 21 Halil Dervişoğlu, Dk. 32 Güven Yalçın (penaltıdan), Dk. 64 Berat Özdemir (Türkiye)
Kırmızı kart: Dk. 30 Vitija (Kosova)
Sarı kartlar: Dk. 10 Cemali Sertel, Dk. 67 Halil Dervişoğlu (Türkiye), Dk. 75 Shabani, Dk. 76 Kqiku, Dk. 81 Jashari (Kosova)
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