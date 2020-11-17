Ümit Milliler, Kosova'yı 3 golle geçti

Devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediği 3 futbolcu ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının ilk hedefi Kenan Karaman olurken, Henry Onyekuru ve Salih Uçan da Terim'in diğer gözdeleri.

Süper Lig'de tarihi karar hayata geçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligi 16 Mayıs'ta bitirmek zorunda olduklarını söyledi. Özdemir, kulüplere "Gerekirse altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz" dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında" ifadelerini kullandı.