Ümit Milliler İngiltere maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, İngiltere ile oynayacağı müsabaka öncesi ilk antrenmanını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlı ekip, 11 Ekim Pazar gününe kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek.
Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile mücadele ediyor. Milli Takım, grupta oynadığı 7 maçta topladığı 7 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Ay-yıldızlılar, 13 Ekim Salı günü İngiltere ile Wolverhampton'da TSİ 21.30'da karşılaşacak.
ADAY KADRO
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin İngiltere maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe).
Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş).
Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu).
Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), İlker Karakaş (Gençlerbirliği).
Fenerbahçeli Nabil Dirar, koronavirüs testinin pozitif çıktığı gerekçesiyle Fas Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, yarın Türkiye'yi konuk edecekleri karşılamaya kaleci Bernd Leno ve orta saha oyuncusu Kai Havertz'in ilk 11'de başlayacağını söyledi.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, Köln Sağlık Dairesinin Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimiyle istişare ederek yarın Türkiye ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmanın daha önce talep edilen 9 bin 200 seyirci ile oynanamayacağını bildirdiği duyuruldu.
İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, yeni transferlerinden Malang Sarr'ı kiralık olarak Porto'ya gönderdi.
Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere ile 13 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacağı 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe yurt dışı dernekleri, transfer döneminde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür etti.