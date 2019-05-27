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27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:57 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:58

Ümit Milli Takım'ın Arnavutluk ve Kosova mesaisi başladı

Ümit Milli Takım'ın Arnavutluk ve Kosova mesaisi başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Arnavutluk ve Kosova ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren idmanda, lig maçlarını tamamlayarak kampa katılan futbolcular yer aldı.

Milliler, gruptaki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u konuk edecek. Ümit Milli Takım, 11 Haziran Salı günü ise Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Priştine'deki Fadıl Vokri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile birlikte yer alan milli takım, ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yenmişti.

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