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12 Haziran 2019 Çarşamba 10:27 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:48

Ümit milli kalecimiz Altay Bayındır'a Kosova'da saldırı

Kosova'nın başkenti Priştine'de dün akşam Kosova ile Türkiye'nin Ümit Milli Takımları arasında oynanan maç sonrası Türk kaleci Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Kosova basınında yer alan haberlerde Türkiye Ümit Milli Takımı ile Kosova Milli Takımları arasından Fadil Vokri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından oyuncuların soyunma odasına giderken Türkiye Ümit Milli Takımı kalecisi Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı fiziki saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Kosova basınında yer alan videolarda Türkiye Ümit Milli Takımı antrenörü Vedat İnceefe olay sonrası Kosova Milli Takımı görevlilerine yaşanan olay nedeniyle sitemlerini dile getirirken görülüyor. Hemen güvenlik görevlilerinin bulunmasını isteyen İnceefe, görevlilere 'hani kardeşlik' nerede dediği duyuluyor. Dün akşam Türkiye Ümit Milli Takımı, Kosova ile oynadığı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme üçüncü maçında 3-1 mağlup oldu. Fadil Vokri Stadyumu'nda oynanan müsabakada Türk Milli takımının golü 46'ncı dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Kosova'nın gollerini 45+2'inci dakikada Xhemajli, 72'nci dakikada Daku ve 90'ıncı dakikada Kastrati kaydetti.

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